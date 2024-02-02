ФАС оценила снижение наценок на социально значимые товары в 17% за 2,5 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Средний уровень наценок на социально значимые товары снизился на 17% с августа 2021 года среди крупнейших федеральных ритейлеров, сообщил глава ФАС РФ Максим Шаскольский на конференции, посвященной антимонопольному регулированию ценообразования на товарных рынках России.

Данные по снижению наценок приводятся по всем 25 категориям социально значимых товаров среди 11 крупнейших федеральных торговых сетей, отметил Шаскольский.

Инициатива по ограничению цены социально значимых товаров предполагает максимальную наценку в 5% среди некоторых категорий товаров. Исполнение обязательств контролирует ФАС.

Крупнейшие федеральные ритейлеры ограничивают наценки на социально значимые товары с 2022 года.

В августе 2023 года к добровольному снижению наценок присоединились 30 торговых сетей в 25 регионах России.

Механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов был разработан ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом в 2022 году в рамках поручения правительства РФ.

Данный инструмент предполагал, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.