Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Минсельхоз предложил заключать соглашения с аграриями и торговлей для фиксации наценки на продукты

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает заключать соглашения между регионами, аграриями и торговлей, в которых будут фиксироваться наценки на продукты питания.

Как сообщает ведомство, ценовая ситуация на рынке продовольствия была обсуждена на заседании оперштаба ведомства, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Оксана Лут призвала регионы при необходимости заключать соглашения с сельхозпроизводителями и торговыми сетями для фиксации наценки на продовольственные товары. Это позволит сохранить их стоимость на доступном для потребителей уровне", - говорится в сообщении.

Вместе с тем министр отметила, что в целом текущие изменения стоимости большинства видов товаров соответствуют сезонным трендам.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение боевиков в Дагестане

В Дагестане арестовали родственников одного из ликвидированных участников теракта

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск сошли с рельсов в Коми

Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

Экс-председатель правления группы "ГАЗ" Эберхардсон объявлен в розыск в РФ

В ЕС осудили ограничения на деятельность европейских СМИ в России

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам принят Госдумой

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам принят Госдумой

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом
Военная операция на Украине

Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате артобстрела ВСУ

Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине

Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });