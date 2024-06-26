Минсельхоз предложил заключать соглашения с аграриями и торговлей для фиксации наценки на продукты

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает заключать соглашения между регионами, аграриями и торговлей, в которых будут фиксироваться наценки на продукты питания.

Как сообщает ведомство, ценовая ситуация на рынке продовольствия была обсуждена на заседании оперштаба ведомства, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Оксана Лут призвала регионы при необходимости заключать соглашения с сельхозпроизводителями и торговыми сетями для фиксации наценки на продовольственные товары. Это позволит сохранить их стоимость на доступном для потребителей уровне", - говорится в сообщении.

Вместе с тем министр отметила, что в целом текущие изменения стоимости большинства видов товаров соответствуют сезонным трендам.