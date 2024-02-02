"Газпром" придумал, как не выбрасывать газ в воздух при пуске газораспределительных станций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" внедрил способ предотвращения стравливания метана в атмосферу при пусконаладочных работах на газораспределительных станциях (ГРС).

Строительство газопроводов, ГРС и сетей низкого давления идет разными темпами. Ранее при отсутствии должного объема потребления комплексное опробование оборудования ГРС проводилось со стравливанием газа в атмосферу - с негативными экономическими и экологическими последствиями. По данным "Газпром инвеста", за последние три года до 15 строящихся ГРС не были своевременно обеспечены подключенными потребителями газа.

Начальник управления ПАО "Газпром" Руслан Дистанов и заместитель генерального директора - главный инженер ООО "Газпром инвест" Николай Россеев в журнале "Газовая промышленность" рассказали об альтернативном варианте. Предложен способ подтверждения работоспособности газораспределительного оборудования с использованием мобильной компрессорной станции.

Технология была впервые реализована в 2021 году при испытаниях оборудования ГРС "Кириллов" в Вологодской области, повторно применена в 2022 году на ГРС "Парфеньево" в Костромской области. Стандартное давление на выходе ГРС (1,2 Мпа) соответствует требованиям МКС на линии всасывания (от 1,0 до 7,4 МПа), а давление в подводящем к ГРС газопроводе (5,4 МПа) укладывается в диапазон после нагнетателя МКС (до 7,4 МПа), отмечается в статье.

Авторы посчитали, что применение нового способа в этих двух случаях позволило предотвратить стравливание 1 млн куб. м метана, экономический эффект составил 3,34 млн рублей.

"Предложенное решение не имеет апробированных отечественных и зарубежных аналогов. Ведется патентная работа", - пишут Дистанов и Россеев с соавторами из ООО "Газпром трансгаз Ухта" и ООО "Газпром МКС".

Мобильная компрессорная станция представляет собой комплекс самоходных технологических блоков, размещенных на базе полуприцепов, изначально разработанный для перекачки природного газа между нитками магистральных газопроводов при выводе участка в ремонт. В состав МКС входят газопоршневой двигатель, поршневой компрессор и обеспечивающие системы.

Газораспределительные станции служат для передачи газа из магистрального газопровода в системы местного газоснабжения, питающие населенные пункты и промышленные предприятия. Прямая передача газа в этом случае невозможна - в первую очередь из-за высокого давления в магистрали. Поэтому в технологических блоках ГРС осуществляется понижение давления газа до безопасного уровня (редуцирование), а также его дополнительная очистка при необходимости, подогрев и одоризация - придание специфического запаха, помогающего обнаруживать утечки.