Киров полностью газифицируют к 650-летнему юбилею в июне

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Газификация всех деревень и слобод, включенных в состав городского округа Киров, будет завершена к юбилею города в июне 2024 года, газ получат более 6 тысяч домовладений, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

По ее информации, сейчас региональные компании "Газпрома" выполнили 93% работ по газификации областного центра, к 650-летнему юбилею Киров будет газифицирован полностью.

"К юбилею Кирова мы создали все условия для газификации домовладений потребителей во всех слободах, деревнях, входящих в состав Кирова, и в микрорайонах города. "Газпром" ведет активную работу по прокладке сетей, а мы помогаем кировчанам. (...) Мы компенсируем многим жителям до 100 тысяч рублей расходов на покупку и установку необходимого оборудования. И участникам специальной военной операции, и многодетным семьям, и многим другим категориям (граждан - ИФ), - заявил через пресс-службу губернатор области Александр Соколов. - В муниципальном образовании "Город Киров" мы провели масштабную работу по газификации населенных пунктов, построив 163 распределительных газопровода общей протяженностью 294 км газовых сетей".

Сейчас идет процесс газификации кировского аэропорта "Победилово", работы также планируется завершить к юбилею города.

Договоренность об обеспечении газом 86 негазифицированных слобод и деревень, входящих в состав Кирова была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Работы по догазификации населенных пунктов в городской черте начались в том же 2022 году.