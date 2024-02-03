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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Главком ВМФ проверил ход строительства подлодок в Северодвинске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Севмаш" в рамках рабочей поездки в Северодвинск (Архангельская область), сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Адмирал Николай Евменов, в ходе своей рабочей поездки в Северодвинск, провел совещание на предприятии "Севмаш", где заслушал информацию генерального директора "Севмаша" Михаила Буднично и генерального директора предприятия "Звездочка" Сергея Маричева о выполнении плана Гособоронзаказа в сфере атомного подводного кораблестроения и судоремонта", - говорится в сообщении министерства.

"Тесное взаимодействие между заказчиком и исполнителями гособоронзаказа позволяет постоянно сверять часы в сегменте подводного атомного кораблестроения и в вопросах судоремонта кораблей", - отметил адмирал.

По данным военных, на совещании главкому также доложили о ходе работы по развитию и модернизации производственных мощностей завода.

Кроме того, Евменов проверил работу командования Беломорской военно-морской базы по вопросам обеспечения испытаний подводных лодок и подготовки их экипажей.

Архангельская область Минобороны РФ ВМФ
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