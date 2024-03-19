Адмирал Моисеев поручил подводным силам ВМФ находиться в постоянной боеготовности

Моисеева представили морякам как врио главкома ВМФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Адмирал Александр Моисеев поручил подводным силам Военно-морского флота находиться в постоянной готовности к применению современного высокотехнологичного вооружения.

"Уважаемые товарищи подводники, вам доверено одно из самых высокотехнологичных вооружений современности", - сказал адмирал, которого на мероприятии в Кронштадте во вторник представили как врио главкома ВМФ России.

Моисеев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня моряка-подводника в Музее военно-морской славы России (Кронштадт).

До недавнего времени Моисеев командовал Северным флотом. О его назначении врио главкома ВМФ официально не сообщалось.

Моисеев заявил, что российские подлодки несут "колоссальное по своей разрушительной силе оружие".

"Современные подводные крейсеры, лодки способны решать широкий спектр задач сил Военно-морского флота. Гордитесь этим, содержите его всегда в готовности к применению в целях обеспечения безопасности России, во славу Военно-морского флота", - сказал Моисеев.

11 марта "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что главком военно-морского флота адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, а на его место назначен адмирал Александр Моисеев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, сказал, что открытого указа на этот счет не было, а секретные он не имеет права комментировать.