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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в регионе противовоздушная оборона (ПВО) сбила украинский беспилотник.

"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

По информации властей, в результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, также поврежден автомобиль КАМАЗ.

Белгород Вячеслав Гладков
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