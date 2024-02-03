ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в регионе противовоздушная оборона (ПВО) сбила украинский беспилотник.
"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.
По информации властей, в результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, также поврежден автомобиль КАМАЗ.