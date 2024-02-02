Путин сообщил о трудностях участников СВО из-за атак дронов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные практически на всех направлениях СВО сталкиваются с трудностями из-за использования украинскими войсками дронов, поэтому нужно оказывать содействие отечественным производителям средств борьбы с БПЛА, заявил участникам форума "Все для победы!" президент Владимир Путин.

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так", - сказал он и отметил необходимость оказывать поддержку производителям оборудования по противодействию БПЛА.

Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, который рассказал, что его конструкторское бюро создает оборудование для противодействия дронам, и попросил помочь его предприятию встроиться в программу по созданию отечественной радиоэлектроники и получить доступ к производимой в стране электронной базе.

Путин дал поручение вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову оказать содействие предприятию выступавшего.

Он также отметил, что российские власти вкладывают значительные средства в создание собственной микроэлектроники, но признал: "Здесь есть, над чем работать. Это наша "ахиллесова пята", одна из них".