Володин считает, что выделение 50 млрд евро Киеву повлечет проблемы для стран ЕС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Решение Евросоюза выделить 50 млрд евро Украине приведет в движение политические процессы в ЕС, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам", - написал Володин в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, лидеры ЕС, приняв решение о выделении Украине 50 млрд евро, "обрекают свои страны на всё большие проблемы".

"Это спусковой крючок, который приведет в движение политические процессы в Евросоюзе", - написал он.

Володин считает, что "деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем".

Участники саммита лидеров стран ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе, договорились о выделении Украине не более 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 годы в качестве макрофинансовой помощи.