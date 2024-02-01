Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Европейский совет подтвердил готовность выделить Киеву до 50 млрд евро

В Брюсселе не исключили использование для помощи Украине доходов от замороженных активов РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ЕС выделит Украине в 2024-2027 годах не более 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, говорится в заявлении Европейского совета по итогам саммита лидеров стран Евросоюза.

В нем указывается, что часть денег на помощь Киеву "может быть получена, используя положения нормативных правовых актов ЕС, регулирующих использование хранящихся у частных юрлиц доходов от замороженных активов ЦБ РФ".

Ранее о согласии всех лидеров стран ЕС на выделение макрофинансовой помощи Киеву сообщил в соцсети X глава Евросовета Шарль Мишель.

Европейский совет ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС

Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });