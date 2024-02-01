Европейский совет подтвердил готовность выделить Киеву до 50 млрд евро

В Брюсселе не исключили использование для помощи Украине доходов от замороженных активов РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ЕС выделит Украине в 2024-2027 годах не более 50 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, говорится в заявлении Европейского совета по итогам саммита лидеров стран Евросоюза.

В нем указывается, что часть денег на помощь Киеву "может быть получена, используя положения нормативных правовых актов ЕС, регулирующих использование хранящихся у частных юрлиц доходов от замороженных активов ЦБ РФ".

Ранее о согласии всех лидеров стран ЕС на выделение макрофинансовой помощи Киеву сообщил в соцсети X глава Евросовета Шарль Мишель.