Сухогруз под флагом Панамы сел на мель в порту Петербурга

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В петербургском порту Бронка сел на мель контейнеровоз, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота сел кормовой частью на мель. Разлива нефтепродуктов нет.

Транспортная прокуратура организовала проверку.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел с контейнеровозом Flying Fish под флагом Панамы. Судно длиной 294 метра было загружено и следовало в порт для разгрузки.

Комментарием порта Бронка "Интерфакс" пока не располагает.