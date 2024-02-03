Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Сухогруз под флагом Панамы сел на мель в порту Петербурга

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В петербургском порту Бронка сел на мель контейнеровоз, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота сел кормовой частью на мель. Разлива нефтепродуктов нет.

Транспортная прокуратура организовала проверку.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел с контейнеровозом Flying Fish под флагом Панамы. Судно длиной 294 метра было загружено и следовало в порт для разгрузки.

Комментарием порта Бронка "Интерфакс" пока не располагает.

Петербург Бронка Панама Flying Fish
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

Быть ли каскаду ГЭС на Селенге?

Быть ли каскаду ГЭС на Селенге?

В Волгограде ликвидировали возгорание нефтепродуктов

Нефтепродукты горят на площади 300 кв. м в Волгограде

Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу

Россельхознадзор за год выявил несоответствия в 4,4% зарубежных кормов для животных

Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Что произошло за день: пятница, 2 февраля

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });