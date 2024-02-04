Панамский сухогруз спустя сутки сняли с мели в Петербурге

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Застрявший у петербургского порта Бронка контейнеровоз сняли с мели. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент случился в ночь на 3 февраля, когда контейнеровоз следовал к причалу. В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что на мель село судно Flying Fish под флагом Панамы, которое направлялось в порт для разгрузки.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.