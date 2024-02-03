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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

МИД Южной Кореи выразил протест послу России после критики позиции Сеула по КНДР

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Южной Кореи вызвали посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева, ему выражен протест в связи с комментариями Москвы о позиции Сеула по северокорейской ядерной доктрине, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

В субботу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал КНДР единственной в мире страной, легализовавшей превентивное применение ядерного оружия. Это высказывание, как отмечает "Ренхап", вызвало критику со стороны МИД РФ. Такая реакция и стала причиной вызова российского посла.

Южнокорейская сторона выразила "большое сожаление" в связи с комментариями российской стороны и предупредила, что такие высказывания могут ухудшить отношения Сеула с Москвой, пишет агентство.

Южная Корея КНДР Георгий Зиновьев
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