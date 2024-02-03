Минобороны РФ сообщило о 37 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Удары нанесены "по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", говорится в сообщении. По данным военного ведомства, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

"Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны РФ.

За неделю российские военные отразили 92 атаки ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках", - говорится в сообщении.

"В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

По данным российских военных, потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

В Минобороны РФ также сообщили об отражении за неделю 22 атак ВСУ на донецком направлении, 19 - на краснолиманском, девяти - на южнодонецком и одной - на запорожском.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В министерстве обороны РФ заявили, что потери украинской армии за неделю на данном направлении составили до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой народной республики", - сообщили военные.

По данным ведомства, потери ВСУ за неделю на донецком направлении составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 артиллерийских орудий и две боевых машины реактивной системы залпового огня "Град".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" слаженными действиями отразили девять атак ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны", - сказали в министерстве.

Там заявили, что потери украинских сил за неделю на данном направлении составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 артиллерийских орудий и две боевые машины РСЗО "Град".

"На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за неделю на данном направлении составили более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".

"На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Янтарное Херсонской области", - сообщили военные.

В министерстве обороны РФ заявили, что украинская армия за неделю на данном направлении потеряла до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 артиллерийских орудий.

"В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", - сообщили в военном ведомстве.

Также поражены три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

В Минобороны РФ также сообщили о поражении шести складов боеприпасов ВСУ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба JDAM, 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.