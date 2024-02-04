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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Хуснуллин заявил, что новую программу расселения аварийного жилья начнут в 2024 г.

Хуснуллин заявил, что новую программу расселения аварийного жилья начнут в 2024 г.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Новую программу расселения аварийного жилья в РФ планируется начать в 2024 году, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По аварийному жилью мы идем с опережением (...). Мы получили деньги на опережающее финансирование. Я думаю, мы точно совершенно выполним программу, которая была намечена в 2018 году, ее закончим полноценно в 2024-м, и в этом году мы должны запустить новую программу расселения аварийного жилья до 2030 года", - сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".

В программе расселения аварийного жилфонда, рассчитанной до 2024 года, находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В прошлом году власти запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Марат Хуснуллин
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