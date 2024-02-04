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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Вертолет МИ-8 перестал выходить на связь в Прионежском районе Карелии

На борту три человека

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС РФ перестал выходить на связь в районе населенного пункта Деревянное в Прионежском районе Карелии, сообщила пресс-служба чрезвычайного министерства в воскресенье.

"В ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту 3 члена экипажа", - говорится в сообщении.

В настоящее время к месту следует группировка спасателей.

"В готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту", - отметили в министерстве.

Карелия МЧС РФ
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