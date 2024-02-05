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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Место крушения Ми-8 обнаружено в 11 км от берега Онежского озера в Карелии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ обнаружили место крушения вертолета Ми-8, на борту которого находятся три члена экипажа, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия.

К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы.

Работы под водой, по информации МЧС, будут проводиться с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон".

"Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС РФ экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", - добавили в министерстве.

В воскресенье в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что вертолет Ми-8 чрезвычайного ведомства перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера в Карелии. На борту находятся три члена экипажа.

Вертолет Ми-8 принадлежит Федеральному государственному бюджетному учреждению (ФГБУ)"Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России".

МЧС России Ми-8
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