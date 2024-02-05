Сель сошел на железную дорогу в Сочи

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи устраняют последствия схода селя на железнодорожное полотно, движение электричек временно приостановлено, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и дорог администрации Сочи в понедельник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс - Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс", - говорится в сообщении.

По информации департамента транспорта, пассажиров электричек доставляют автобусами в населенные пункты, а также до железнодорожных вокзалов в Сочи и Адлере и до аэропорта Сочи, для этого на станции "Дагомыс" и "Лоо" было направлено 22 автобуса.

В свою очередь в телеграм-канале РЖД сообщается, что к ликвидации последствий стихии привлечена специальная техника и более 100 железнодорожников.

"На Черноморском побережье произошёл сход селевых масс на пути. По предварительным данным, в объёме более 5 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении.

"В настоящее время до 4 часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении.