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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Сель сошел на железную дорогу в Сочи

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи устраняют последствия схода селя на железнодорожное полотно, движение электричек временно приостановлено, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и дорог администрации Сочи в понедельник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс - Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс", - говорится в сообщении.

По информации департамента транспорта, пассажиров электричек доставляют автобусами в населенные пункты, а также до железнодорожных вокзалов в Сочи и Адлере и до аэропорта Сочи, для этого на станции "Дагомыс" и "Лоо" было направлено 22 автобуса.

В свою очередь в телеграм-канале РЖД сообщается, что к ликвидации последствий стихии привлечена специальная техника и более 100 железнодорожников.

"На Черноморском побережье произошёл сход селевых масс на пути. По предварительным данным, в объёме более 5 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении.

"В настоящее время до 4 часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении.

Сочи Адлер Дагомыс
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