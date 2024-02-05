Из-за схода селя в районе Сочи задержались 18 пассажирских поездов

На курорте "Роза Хутор" остановлена работа трасс и канатных дорог

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В районе Сочи из-за схода селя задерживаются поезда дальнего следования и электрички, сообщил телеграм-канал РЖД. Пассажиров этих поездов перевозят автобусами.

"На данный момент задерживается 18 пассажирских поездов до 6 часов. Пассажирам поездов дальнего следования уже выдано более 3,3 тысячи продуктовых наборов. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, - говорится в сообщении. - Более 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезено автобусами на участке Дагомыс - Якорная Щель на Черноморском побережье. Для этого задействовано более 20 автобусов".

Железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения, прерванного поздним вечером 4 февраля в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс - Лоо.

"По состоянию на 11:00 было убрано 3 тысячи куб. м. В РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб по координации восстановительных работ", - говорится в релизе.

Госавтоинспекция в Сочи сообщает о плохой видимости на автомобильных дорогах и предупреждает водителей и пешеходов о необходимости быть предельно внимательными в дождливую погоду.

Пешеходам рекомендуют надевать на верхнюю одежду светоотражающие элементы.

Ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, так как в дождливые дни возрастает число дорожно-транспортных происшествий, отметили в пресс-службе УВД Сочи.

Ранее сообщалось, что в Сочи 5 и 6 февраля прогнозируется ухудшение погоды. Курорт ожидают сильный ветер до 25 метров в секунду, грозы, в горах обильный снег, на побережье - ливни и смерчи.

На курорте "Роза Хутор" приостановлена работа трасс и канатных дорог из-за снегопада, сильного ветра и грозового фронта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в понедельник.

"На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей", - сказал собеседник.

Сам курорт при этом принимает гостей и работает.

Международный аэропорт Сочи (Краснодарский край, входит в группу компаний "Аэродинамика") из-за неблагоприятных метеоусловий работает по фактической погоде, сообщается в телеграм-канале Росавиации. Сообщалось, что он не принял 16 самолетов, которые ушли на запасные аэродромы.