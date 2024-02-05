Посла Израиля вызвали в МИД РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Посол Израиля в Москве Симона Гальперин вызвана в МИД России, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", - заявили журналистам на Смоленской площади.

В сообщении отмечается, что ряд заявлений израильского дипломата "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".