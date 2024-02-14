В Кремле озабочены возможным кратным увеличением числа жертв в Рафахе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Возможные удары Израиля по Рафаху в секторе Газа чреваты кратным увеличением числа жертв среди палестинцев, поскольку в городе собралось много жителей других территорий анклава, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Для нас это - предмет особой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем те новости, которые оттуда поступают", - сказал он журналистам.

Одной из главных задач России он назвал "продолжение контактов со всеми заинтересованными сторонами, чтобы остающиеся в заложниках российские граждане были освобождены, и их безопасность была обеспечена". При этом Песков признал, что "контакты даются непросто".

"Мы призываем все стороны к действиям, которые не вели бы к жертвам среди гражданского населения".

По его словам, по-прежнему сохраняется опасность географического и политического расширения конфликта в регионе, что чревато "большим взрывом в регионе", и важно проявить политическую волю для предотвращения дальнейшей эскалации.