Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Нефтяники в январе получили из бюджета по топливному демпферу 146,6 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2024 года составили 146,6 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Ранее сообщалось, что выплаты нефтяникам по демпферу в январе 2023 года составили 47,8 млрд рублей, в январе 2022 года они равнялись 85 млрд рублей.

Общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики Росбанка не видят в сделке с Yandex N.V. угроз для рубля

Из-за погоды в Сочи 16 рейсов перенаправлены на запасные аэродромы

Ограничение на поездки дипломатов РФ может войти в новый пакет санкций ЕС

В Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

В Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Посла Израиля вызвали в МИД РФ

Путин поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на участников СВО

Путин поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на участников СВО

Место крушения Ми-8 обнаружено в 11 км от берега Онежского озера в Карелии

Вертолет МИ-8 перестал выходить на связь в Прионежском районе Карелии

Что произошло за день: воскресенье, 4 февраля

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });