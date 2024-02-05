Нефтяники в январе получили из бюджета по топливному демпферу 146,6 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2024 года составили 146,6 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Ранее сообщалось, что выплаты нефтяникам по демпферу в январе 2023 года составили 47,8 млрд рублей, в январе 2022 года они равнялись 85 млрд рублей.

Общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.