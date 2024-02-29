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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов в настоящее время сбалансирован с точки зрения экономики, корректировка топливного демпфера не нужна. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Отвечая на вопрос, нужна ли в текущей ситуации корректировка топливного демпфера, он сказал: "Нет, сейчас все сбалансировано с точки зрения экономики, рынок обеспечен".

Вице-премьер также отметил, что нет рисков затоваривания рынка в связи с ожидающимся запретом экспорта бензинов с 1 марта. "Рисков нет, потому что мы всегда можем свои решения корректировать в зависимости от наполнения рынка. Это нормальный инструмент, чтобы регулировать баланс", - сказал он.

Александр Новак
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