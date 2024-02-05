Более 10 самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Почти полтора десятка самолетов из-за погодных условий не смогли совершить посадку в аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба авиаузла в понедельник.

"В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полeтов, по состоянию на 11:45, экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Сложные метеоусловия прогнозируются в течение двух дней, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 5 и 6 февраля на территории Сочи прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоусловий – усиление ветра до 20-25 м/с, грозы, вероятность формирования смерчей над морем.