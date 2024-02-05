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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Из-за погоды в Сочи 16 рейсов перенаправлены на запасные аэродромы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи (Краснодарский край, входит в группу компаний "Аэродинамика") из-за неблагоприятных метеоусловий работает по фактической погоде, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"С утра понедельника, 5 февраля, в районе сочинского аэропорта неблагоприятные метеоусловия: сильный попутный ветер, прогнозируются грозы, поэтому аэропорт Сочи работает по фактической погоде. На 12:00, по данным Госкорпорации по ОрВД, на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ ушли 16 самолетов", - говорится в сообщении.

Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. Из-за уходов воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами.

Пресс-служба сочинского аэропорта уточняет, что сложные метеоусловия прогнозируются в течение двух дней.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России. Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13,913 млн человек (рост на 7,6% по сравнению с 2022 годом).

Сочи
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