Космонавту Матвееву присвоено звание Героя России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - - Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву и подписал указ о награждении космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Матвееву Денису Владимировичу", - говорится в документе.

Также Матвееву указом президента присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Космонавту Артемьеву награда присуждена "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

Денис Матвеев - 126 космонавт России. В 2012 году был зачислен в отряд космонавтов. В 2022 году выполнил свой первый космический полет в качестве бортинженера.

Олег Артемьев - 118-й космонавт России. В отряд космонавтов был зачислен 29 мая 2003 года. В 2014 году выполнил свой первый космический полет в качестве бортинженера.

Орден Гагарина учрежден указом президента РФ от 27 мая 2023 года.