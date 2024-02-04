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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Космонавт Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе
Олег Кононенко
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов.

В 11:30:08 по московскому времени Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции (по плану - 23 сентября 2024 года), суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт имени Жуковского по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик". С 1996 года по 1998 год проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В марте 1998 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Кононенко отправился в первый космический полет 8 апреля 2008 года в составе 17-й основной экспедиции МКС, возвращение на Землю состоялось 24 октября 2008 года.

Олег Кононенко МКС Роскосмос
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