Бывший зампред "Газпрома" Валерий Голубев признан банкротом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев признан банкротом по собственному заявлению, сообщается в судебной картотеке.

"Признать гражданина Голубева Валерия Александровича несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении гражданина Голубева Валерия Александровича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев", - говорится в решении суда.

Заявление о признании банкротом Голубев подал 26 декабря. Сумма исковых требований - 729 млн рублей. Заявление было удовлетворено 1 февраля Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Интерфакс" обратился за комментарием к назначенному судом финансовому управляющему.

Голубев родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

Служил в органах КГБ СССР, работал в администрации Санкт-Петербурга начальником секретариата мэрии, главой администрации Василеостровского района, председателем комитета по туризму, представлял Законодательное собрание Ленинградской области в Совете Федерации.

В 2003 году вошел в состав правления "Газпрома". Возглавлял ООО "Газкомплектимпэкс" (позднее "Газпром комплектация"), департамент инвестиций и строительства. В должности заместителя председателя правления курировал поставки газа на российский рынок. В феврале 2019 года был освобожден от должности.