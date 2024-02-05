Путин обсудил с президентом ОАЭ гумпомощь Газе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В частности были рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений.

Сообщается, что "на фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа". "Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - сообщили в пресс-службе.

"При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора, добавили в пресс-службе "обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту". "Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.