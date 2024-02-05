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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Госдеп продолжит добиваться одобрения финансирования для Украины и Израиля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США продолжит взаимодействие с конгрессменами, чтобы добиться одобрения в обеих палатах Конгресса законопроекта, который включает финансирование для Украины и Израиля, заявил в понедельник представитель госдепа Ведант Патель.

"Мы продолжим нашу работу с нашими партнерами в Конгрессе, мы полагаем, что это важно", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание спикера палаты представителей Майка Джонсона о том, что палата заблокирует законопроект в случае его одобрения сенатом.

Патель добавил, что "это дополнительное финансирование очень важно для продолжения поддержки Украины" и "для наших партнеров в Израиле", а также для других нужд.

Участники переговоров в американском сенате в ночь на понедельник по времени Москвы обнародовали законопроект об охране границы между США и Мексикой, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине. Документ на 370 страницах был подготовлен после нескольких месяцев переговоров администрации и сенаторов от двух партий. Полная дополнительная сумма составляет $118 млрд, из которых около $20 млрд запланированы на охрану границы.

Джонсон подверг критике обнародованный сенатом законопроект по границе, заявив, что его не поддержат в нижней палате Конгресса.

Он также заявил, что палата на этой неделе рассмотрит свой законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы.

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