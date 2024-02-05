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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Прилетевший в Саранск из Москвы самолет выкатился за ВПП

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Саранске прилетевший из Москвы пассажирский самолет при приземлении и во время рулежки выкатился за пределы посадочной полосы, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Это был рейс № 6165, вылетевший из "Шереметьево". На борту было 87 пассажиров и члены экипажа. По данным прокуратуры, никто не пострадал. Пассажиров уже доставили в аэровокзал.

Обстоятельства случившегося проверит Рузаевская транспортная прокуратура.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил в Telegram, что инцидент произошел в 20:34 по Москве с самолетом Superjet авиакомпании "Россия" после посадки, во второй половине пробега. На борту было всего 93 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет выкатился с полосы вправо на десять метров, повреждений при этом не получил.

Пока его не отбуксировали на стоянку, аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы.

Шереметьево Саранск Москва Приволжская транспортная прокуратура Росавиация Артем Кореняко
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