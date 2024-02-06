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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Аэропорт Саранска возобновил работу после инцидента с Superjet

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Саранска снова начал принимать и отправлять рейсы после временного перерыва, начавшегося вечером 5 февраля, когда пассажирский самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) накануне вечером 5 февраля, сообщил представить Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, в 9:15 по Москве выкатившийся с ВПП Superjet авиакомпании "Россия" был отбуксирован на стоянку, и пять минут спустя аэропорт возобновил работу.

"Произошедшее вчера выкатывание классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием занимается комиссия Приволжского межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ", - написал Кореняко.

По факту началась доследственная проверка, сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК Дмитрий Захаров. Он подтвердил, что пассажиры и экипаж в результате инцидента не пострадали, самолет не получил повреждений.

Superjet Саранск Артем Кореняко СК Дмитрий Захаров Росавиация
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