Завод СПГ в Усть-Луге должен заработать в 2027 г

Бюджет стройки не изменился

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комплекс по переработке и сжижению газа в п. Усть-Луге планируют запустить в 2027 г. Правительство открыло возможность софинансирования завода.

В документе раскрыт паспорт стройки, бюджет которой составляет почти 3 трлн рублей, что соответствует более ранним оценкам руководства проекта.

Впервые опубликованы актуальные сроки реализации проекта. Эксплуатация должна начаться в отношении газоперерабатывающего и газохимического комплекса 2026 и 2027 годы (I и II очередь соответственно), в отношении завода СПГ - 2027 и 2028.

Объем капитальных вложений - не менее 2970 млрд рублей в ценах соответствующих лет (без НДС), в том числе: по проекту газоперерабатывающего комплекса - 1458 млрд рублей; по проекту газохимического комплекса - 1512 млрд рублей. Общая стоимость проекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет 4915 млрд рублей в номинальных (прогнозных) ценах.

Потребность в финансировании за вычетом возмещаемого НДС и операционного потока на инвестиционной стадии составляет 4116,4 млрд рублей, в том числе: по проекту газоперерабатывающего комплекса - 2009,6 млрд рублей; газохимического комплекса - 2106,8 млрд рублей.

Проект на 70% будет профинансирован за счет заемного финансирования (не менее 2881,5 млрд рублей: ГПК - 1406,8 млрд рублей, ГХК - 1474,7 млрд. рублей), погашение по графику в течение 16 лет, ожидаемая ставка привлечения старшего долга ключевая ставка Банка России + 3,5% годовых.

Предельный объем средств ФНБ на финансирование проекта определен в размере более 900 млрд рублей. (поровну на ГПК и ГХК).

Собственный капитал и средства партнеров должен быть не менее 1234,8 млрд. рублей (30% финансирования).

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "РусГазДобыча" (оператор - "РусХимАльянс", на паритетной основе принадлежит партнерам). Он предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться около 13 млн тонн СПГ (также сообщалось, что производство СПГ может получить третью линию мощностью еще 6,5 млн т), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".