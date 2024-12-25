Из ФНБ в 2024 году направили на инфраструктурные проекты почти 1 трлн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году на финансирование инфраструктурных проектов из Фонда национального благосостояния был направлен почти 1 трлн рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году мы как пополняли ФНБ, так и забирали из него ресурсы. Причем забирали и для финансирования расходов бюджета, забрали 1,3 трлн рублей, и на такую же сумму, чуть больше, пополнили его. То есть в целом ФНБ не уменьшился и не увеличился по итогам текущего года. Но в этом году мы профинансировали почти 1 трлн рублей на инфраструктурные проекты", - сказал он.

По его словам, это были, в частности, проекты в области самолетостроения.

"Мы финансировали такой проект как Усть-Луга для переработки газа и газохимии. Много было других инфраструктурных проектов. Такая политика продолжится и на следующий год, у нас есть портфель наших инвестиционных планов из ФНБ, и он будет реализовываться в соответствии с потребностями, с ходом реализации этих проектов", - добавил министр.\

Также Силуанов сообщил, что 300 млрд рублей предусмотрены в ФНБ на следующий год на финансирование ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". "В портфеле проектов эта инвестиция есть", - сказал он.

Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,097 трлн рублей (эквивалент $121,558 млрд), или 6,8% ВВП. По прогнозам Минфина, объем фонда к концу 2024 года может составить 11,055 трлн рублей, или 5,6% ВВП. Использование средств фонда ожидается в размере 1,3 трлн рублей. Ранее в материалах к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы пополнение ФНБ в 2025 году оценивалось в 1,639 трлн рублей. При этом за счет нефтегазовых доходов пополнение ожидалось в размере 1,559 трлн рублей. Объемы пополнения соответствуют дополнительным нефтегазовым доходам предыдущих лет: дополнительные нефтегазовые доходы, как оценивал Минфин, составят в 2024 году 1,559 трлн рублей. Курсовая разница в 2025 году, как предполагается, даст увеличение на 80,1 млрд рублей. Позже Силуанов озвучивал оценку пополнения фонда по итогам 2024 года в 1,3-1,4 трлн рублей.