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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Город Губкин в Белгородской области атакован дронами ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали город Губкин Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что на территории четырех частных домовладений зафиксированы различные разрушения: выбиты окна, посечены кровли, а также фасады и заборы. Подомовой обход города продолжится в светлое время суток.

Вячеслав Гладков Губкин Белгородская область
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