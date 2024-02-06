Город Губкин в Белгородской области атакован дронами ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали город Губкин Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что на территории четырех частных домовладений зафиксированы различные разрушения: выбиты окна, посечены кровли, а также фасады и заборы. Подомовой обход города продолжится в светлое время суток.