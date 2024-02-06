Что случилось этой ночью: вторник, 6 февраля

Новая атака дронов на Белгородскую область, у короля Карла III рак, ЧС в Рио-де-Жанейро из-за лихорадки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Город Губкин в Белгородской области атакован дронами ВСУ. На территории четырех частных домов зафиксированы различные разрушения.

- У Карла III диагностировали рак. Во дворце не уточнили, какой именно рак у короля.

- В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС. В районы, где выявили больше всего случаев заражения, направят автотехнику, которая будет распылять инсектициды.

- Никки Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз. Примерно неделю рядом с Хейли находилась усиленная охрана.

- Нетаньяху заявил, что разбиты 75% батальонов ХАМАС в Газе. По его словам, из 24 подразделений осталось только 18.