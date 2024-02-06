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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Путин и Эрдоган обсудят на встрече в том числе создание газового хаба

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На предстоящих переговорах президентов России и Турции будут обсуждаться торгово-экономические отношения "во всех измерениях", заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, обсудят ли президенты проблемы расчетов между банками двух стран, возникшие из-за санкций со стороны США, вопрос о возможном создании российско-турецкого банка, а также дорожную карту по российско-турецкому газовому хабу.

"Турция наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня", - подчеркнул Песков.

Ожидается, что президент Владимир Путин посетит Анкару в ближайшее время. Турецкие СМИ называли возможной датой саммита 12 февраля.

Владимир Путин Дмитрий Песков Турция США Реджеп Тайип Эрдоган
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