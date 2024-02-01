Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Причиной проблем он назвал давление США на Анкару и турецкий бизнес

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти контактируют с турецкими по вопросу прекращения обслуживания банками этой страны клиентов из России и ищут взаимоприемлемые способы решения этой проблемы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

1 февраля "Ведомости" сообщили, что некоторые турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к российским физлицам, собирающимся завести карточку. Об этом изданию рассказали предприниматели, ведущие торговлю с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений. В начале года Bloomberg и "Коммерсантъ" сообщали, что бизнес стал жаловаться на приостановку платежей между Россией и Турцией, источники "Ведомостей" говорят, что пока расчеты все еще заморожены.

Пескова спросили, знают ли в Кремле о сложившейся ситуации.

"Да, нам известно, и мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", - ответил он и назвал понятными причины этих проблем.

"Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители США на Турцию и турецкие компании, в том числе, финансовые, - пояснил Песков. - Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которые отвечают интересам народов двух стран".

"Ищем взаимоприемлемые развязки", - добавил Песков.