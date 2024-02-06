Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки Денге из-за случаев в Бразилии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию в пунктах пропуска через госграницу в связи с регистрацией лихорадки Денге в Рио-де-Жанейро, вспышка лихорадки в России исключена.

"В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе уточнили, что вспышка в Рио-де-Жанейро произошла незадолго до ежегодного карнавала, начало которого планировалось 9 февраля. По данным мэрии Рио-де-Жанейро, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для выявления лихорадки Денге в РФ учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием.

Лихорадка Денге - вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки.