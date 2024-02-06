Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки Денге из-за случаев в Бразилии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию в пунктах пропуска через госграницу в связи с регистрацией лихорадки Денге в Рио-де-Жанейро, вспышка лихорадки в России исключена.

"В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе уточнили, что вспышка в Рио-де-Жанейро произошла незадолго до ежегодного карнавала, начало которого планировалось 9 февраля. По данным мэрии Рио-де-Жанейро, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для выявления лихорадки Денге в РФ учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием.

Лихорадка Денге - вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки.

Роспотребнадзор Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

РФ ни разу не получила по своим запросам данные по взрывам на "Северных потоках"

В Кремле допустили, что Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта

В Кремле допустили, что Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта

Песков заявил, что решений о полном запрете VPN в РФ сейчас нет

Японская MOL ищет способ продать зафрахтованные газовозы для "Арктик СПГ 2"

Аэропорт Саранска возобновил работу после инцидента с Superjet

Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Генпрокуратура подала иск к материнской компании группы ЧЭМК

Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму

Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });