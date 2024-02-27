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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В большинстве регионов Перу ввели режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Перу ввели режим чрезвычайной ситуации в большинстве регионов страны из-за роста заболеваемости лихорадкой денге, сообщает во вторник Associated Press.

По данным министерства здравоохранения, за первые семь недель этого года в Перу было выявлено более 31 тыс. случаев заболевания денге. Это в два раза больше, чем за этот же период в 2023 году.

Режим ЧС был объявлен в 20 из 25 регионах страны. Он позволит властям быстрее направлять финансирование, а также докторов и медсестер в пострадавшие регионы, отмечает агентство.

В прошлом году в результате эпидемии денге в Перу погибли 18 человек. В этом году число жертв уже достигло 32.

Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием. В большинстве случаев у заболевших наблюдаются легкие симптомы, однако болезнь может вызывать сильные головные боли, высокую температуру и мышечные боли.

Перу
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