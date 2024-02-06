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Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала

Минобрнауки РФ рассмотрит сохранение финансирования сети сейсмостанций у Байкала
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки РФ рассмотреть вопрос сохранения финансирования Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

На заседании комиссии директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, директор Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, академик Игорь Бычков заявил о недопустимости сокращения сейсмостанций Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Его обращение поддержал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Ранее директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева заявляла, что из-за нехватки финансирования планируется в этом году закрыть четверть сейсмостанций в сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

По ее информации, финансирование деятельности Байкальского филиала в этом году снижено по сравнению с прошлым годом до 49 млн рублей - с почти 53 млн рублей, при этом нехватка средств составляет порядка 15 млн рублей.

Кобелева отмечала, что в случае закрытия этих сейсмостанций, время передачи информации о произошедшем землетрясении в органы МЧС увеличится с 10 до 40 минут.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Байкал Виктория Абрамченко МЧС Иркутск РАН Минобрнауки Игорь Кобзев
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