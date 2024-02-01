В сейсмоактивной зоне у Байкала захотели сократить сеть сейсмостанций

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Закрыть четверть сейсмостанций из-за нехватки финансирования планируется в этом году в сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

"25 января пришло распоряжение от геофизической службы о закрытии 25% станций, сокращении 25% сотрудников. В нашем регионе это закрытие 7-10 станций: семь станций в Байкальском филиале и три станции - в Бурятском филиале", - сказала Кобелева на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Иркутске.

Он также проинформировала, что финансирование деятельности Байкальского филиала в этом году снижено по сравнению с прошлым годом до 49 млн рублей - с почти 53 млн рублей, при этом нехватка средств составляет порядка 15 млн рублей.

"Это минимальная сумма. Это сумма на поддержание, чтобы платить достойную зарплату, оплачивать коммунальные платежи, это без развития, без модернизации, без приобретения оборудования", - пояснила Кобелева.

Она отметила, что в случае закрытия этих сейсмостанций, увеличится время передачи информации о произошедшем землетрясении в органы МЧС.

"Сейчас срок оповещения МЧС - 10 минут, а мы вернемся к 40", - сказала Кобелева.

В свою очередь начальник сектора оперативной обработки и срочных донесений филиала Алина Папкова заявила, что сокращение сети сейсмостанций может сказаться на точности определения координат землетрясения, возможны значительные погрешности.