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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Ледокол "Евпатий Коловрат" войдет в состав ВМФ в первом полугодии 2024 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Построенный для Тихоокеанского флота ледокол "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) в первом полугодии текущего года. Об этом сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ледокол "Евпатий Коловрат", построенный на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз"" будет принят в состав ВМФ России в первом полугодии текущего года. В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний в морских полигонах Тихоокеанского флота на Камчатке", - говорится в сообщении.

"Планируется, что ледокол будет нести службу на Тихоокеанском флоте, выполняя задачи ледовой проводки боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктической зоне", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, ледокол "повысит возможности отрядов боевых кораблей в ходе выполнения задач в районах со сложной ледовой обстановкой".

В департаменте сообщили, что после завершения испытаний ледокол будет принят в состав ВМФ и на нем состоится подъем Андреевского флага.

По официальным данным, ледокол "Евпатий Коловрат" построен по модернизированному проекту 21180М на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Его задачи – доставка грузов в отдаленные гарнизоны, проводка боевых кораблей в ледовых условиях, перевозка команд и гидрографические работы.

Водоизмещение судна составляет чуть более 4000 тонн, длина – 82 м, ширина – 19 м. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. В носовой части имеет вертолетную площадку. При необходимости на ледоколе могут быть установлены зенитные артиллерийские установки.

Минобороны РФ ВМФ РФ Евпатий Коловрат
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