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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Два российских Ту-160 совершили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, он длился более 10 часов, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, чьи слова привели в Минобороны РФ.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Ту-160 Минобороны Северный Ледовитый океан
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