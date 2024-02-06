Два российских Ту-160 совершили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, он длился более 10 часов, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, чьи слова привели в Минобороны РФ.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.