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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Российские стратегические самолеты Ту-95МС выполнили полет близ границы с США

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Продолжительность полета составила около девяти часов", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, чьи слова привели в ведомстве. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана", - отметил он.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

Чукотское море расположено между Чукоткой и Аляской.

Во вторник Минобороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, он длился более 10 часов.

В среду Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что 6 февраля Соединенные Штаты зафиксировали и проследили за полетами четырех российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство", - сообщили в NORAD.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".

Минобороны РФ США
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