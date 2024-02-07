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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Курорт "Эльбрус" второй день остается закрытым из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии второй день подряд закрыты для посещения из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает в среду администрация курорта.

"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за высокой лавинной опасности запрещены прогулки по экотропе, а также в лесном массиве от Азау до Поляны нарзанов.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом, ветром и лавинной опасностью на территории Кабардино-Балкарии.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Эльбрус Кабардино-Балкария
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