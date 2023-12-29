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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Курорт "Эльбрус" возобновил работу после шестидневного перерыва из-за непогоды

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Две канатные дороги и часть горнолыжных трасс курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновили работу после шестидневных ограничений из-за погоды, сообщается в пятницу в телеграм-канале курорта.

Утром на курорте открылись все три канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор - Мир, Мир - Гарабаши. Однако позднее в пятницу в телеграм-канале сообщили о закрытии канатной дороги Мир - Гарабаши из-за сильного ветра.

Открылись четыре из восьми горнолыжных трасс.

В случае ухудшения погодных условий канатные дороги могут быть остановлены.

Доступ к горнолыжной инфраструктуре курорта ограничили в субботу, 23 декабря, в связи с ухудшением погодных условий. Все последующие дни ограничения продлевались из-за сильного снегопада и лавинной опасности.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС распространила экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Эльбрус
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