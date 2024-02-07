Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Экскурсионные туры в России резко подорожали

Рост цен доходит до 70% из-за подорожания аренды автоубсов, из-за этого однодневные туры начинают вымываться с рынка

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Групповые экскурсионные туры, особенно однодневные, резко подорожали в России из-за роста цен на аренду туристических автобусов, рост цен доходит до 70%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Стоимость аренды туристических автобусов в этом сезоне резко возросла. Особенно ощутимо подорожание в Москве - по сравнению с прошлым годом цены выросли в два раза. В других регионах рост цен составляет как минимум на 30-40%. Причины - проблемы с поставками комплектующих, подорожание топлива, рост зарплат водителей из-за их нехватки. Сыграла роль и индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. В итоге приобретение китайского автобуса в России сейчас обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления", - говорится в сообщении.

Доля транспорта в себестоимости организованного тура составляет от 10% до 30%.

"Соответственно, увеличение транспортной составляющей на 40% ведет к удорожанию тура на 4-12%, двукратный рост, как в столице, может сделать тур дороже на четверть. Однодневные туры в отдельных случаях подорожали на 70%", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, начиная с ноября 2023 года подорожание автобусов приводит к "вымыванию" с рынка однодневных туров и туров небольшой продолжительности в пользу более длинных программ, где транспортная составляющая "размывается" в общей цене и становится не настолько заметной.

Например, еще в начале осени стоимость однодневного тура из Москвы в Ростов Великий или Муром была в пределах 2,2-2,8 тысячи рублей на человека. А этой зимой поднялась до 4,7 тысячи рублей, так что для семьи из четырех человек поездка будет стоить почти 20 тысяч рублей.

"Из-за роста цен туроператорам сейчас становится менее выгодно продвигать и рекламировать однодневные туры, так как в связи с падением спроса из-за возросшей цены растет стоимость привлечения каждого клиента. И прибыль с клиента однодневного тура уже не окупает затрат" - поясняют в АТОР.

Кроме того, туроператоры опасаются, что с ростом въездного иностранного турпотока дефицит автобусов в сезон станет еще острее, и экскурсионные туры по стране для российских туристов окажутся еще дороже.

Для решения проблемы дефицита в АТОР предлагают отменить таможенные пошлины на ввоз и утилизационный сбор для туристических автобусов, ввести 100% субсидирование кредитных ставок на их покупку, разрешить автобусам, осуществляющим туристскую перевозку, двигаться по полосам общественного транспорта и другие меры.

АТОР Ростов Великий Муром Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Главу военной разведки Украины внесли в российский список террористов

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Комитет Совета Федерации будет контролировать сроки сдачи российских самолетов

Комитет Совета Федерации будет контролировать сроки сдачи российских самолетов

Банк России не намерен снова обсуждать имущественный ценз для "квалов"

Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Что произошло за день: вторник, 6 февраля

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });