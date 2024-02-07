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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Россияне раскупили 50% речных круизов по РФ на лето 2024 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россияне в этом году заметно активнее бронируют летние речные круизы - к началу февраля половина круизных путешествий на навигацию 2024 года уже раскуплена, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров и агрегаторов.

"Осень показала хорошие темпы раннего бронирования, не отстает и январь. В первую очередь, продаются длинные круизы, в том числе со стартом в выходные и праздничные дни, а также редкие, экзотические маршруты. Есть небольшое проседание спроса на вторую половину мая - середину июня, но это вполне традиционное явление", - сказал глава комитета РСТ по круизам, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев.

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По словам генерального директора круизного агрегатора "Инфофлот" Андрея Михайловского, прирост объемов раннего бронирования на навигацию-2024 составляет у многих игроков рынка 40-60% по сравнению с тем же периодом год назад. Всего к этому моменту забронировано примерно 50% всех круизов.

"То есть половина сезона продана, осталась вторая - более сложная. Дело в том, что на период до Нового года традиционно приходится самое активное бронирование. В это время стараются выбрать и с выгодой купить туры постоянные клиенты. Вторая волна начинается с февраля-марта и идет до конца навигации, в это время свой выбор делают те, кто к сегодняшнему моменту еще не определился с отдыхом. Но тренд для рынка в любом случае положительный: к началу февраля серьезных скидок на круизы компании уже не предлагают, а продажи продолжают расти", - пояснил он.

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По словам экспертов, постоянные клиенты знают: чем раньше бронируется круиз, тем выше сезонная скидка. Она может достигать 15% и при этом суммируется с остальными специальными предложениями, акциями и скидками, отмеченными в рейсе. В это же время у туристов максимальный выбор кают. Например, в числе первых разбирают одноместные, а также с дополнительными местами, где можно разместиться с детьми.

Значительный рост продаж в РСТ объясняют притоком новых путешественников, которые в прошлом году впервые отправились в круизы, и им понравилось. Кроме того, период с мая 2023 года, когда у большинства туроператоров стартовала акция раннего бронирования, по декабрь оказался спокойным в информационном плане, без воздействия дополнительных негативных факторов, которые влияют на планы людей относительно отдыха.

РСТ
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