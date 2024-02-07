Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в среду утром нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили в ведомстве.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны.

На донецком направлении отражены 10 атак формирований теробороны и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа (ДНР). Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей, информирует Минобороны России.

По его данным, на этом направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, уничтожен склад боеприпасов.

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Кисловка и Берестовое Харьковской области. Кроме того, отражены четыре атаки украинских штурмовых групп в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны (ДНР). "Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское (ДНР) и отразили две атаки в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР). Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля, говорится в сводке.

На южнодонецком направлении потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две САУ "Гвоздика", САУ "Акация".

По его сведениям, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777, сообщило военное ведомство.

Над ДНР сбит украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.

"В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата в ряде районов.